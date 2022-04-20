بالفيديو والصور في اليوم الرابع لاقتحام الأقصى: 3 إصابات في صفوف المرابطين و1180 مقتحماً

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء 20/4/2022، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انسحبت من باحات المسجد بعد اعتقالها شابا ممن تواجدوا على سطح قبة الصخرة، وإصابتها ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت مراسلتنا أن 1180 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، في اليوم قبل الأخير من عيد الفصح العبري.

وأضافت أن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين، بالانتشار المكثف في ساحات المسجد، تمهيدا للاقتحامات الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" للحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وحاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين، واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اعتقلت شابًّا ممن تواجدوا على سطح قبة الصخرة واقتادته لأحد مراكز التحقيق بالبلدة القديمة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على أبناء شعبنا، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

وأعلنت جماعات اليمين المتطرف عن تنظيم "مسيرة الأعلام"، اليوم الأربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا.

وردًّا على هذه المسيرة الاستفزازية، أُطلقت دعوات مقدسية لتكثيف التواجد في منطقة باب العمود بالقدس.







