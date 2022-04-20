5 دول أوروبية تدعو إلى انهاء المواجهات في القدس والأقصى

دعت خمس دول أوروبية، مساء اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2022، إلى إنهاء المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

ودعت الدول في بيان مشترك، وذلك في ختام جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول التوترات الأخيرة بين الاحتلال والفلسطينيين إلى إنهاء المواجهات في القدس، وباحات المسجد الأقصى.

من جهته، جدد المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينيسلاند، دعواته إلى تجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.

هذا، وتشهد الضفة ومدينة القدس المحتلتين، توترًا متصاعدًا في هذه الفترة الحالية بين المواطنين وقوات الاحتلال، يتخللها قمع الأخير للأهالي بقوة السلاح، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، واعتقال المئات.