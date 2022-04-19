جنين: فعاليات تُطالب باسترداد جثامين الشهداء وتندد بعدوان الاحتلال على الفلسطينيين

أكدت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، أن التمسك بالوحدة الوطنية، خيار شعبنا الوحيد لمواجهة همجية وتصعيد الاحتلال "الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال وقفة أمام الخيمة المنصوبة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وتنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي" المستمر بحق شعبنا، وإسنادًا للأسرى في معتقلات الاحتلال، بمشاركة ممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي وذوي الشهداء والأسرى وأسرى محررين.

ودعا المشاركون في الوقفة، أبناء شعبنا في محافظة جنين وكافة المحافظات، إلى المشاركة الفاعلة في فعالية يوم الخميس المقبل في جنين أمام الدوار الرئيسي بعد صلاة التراويح، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي و"مقابر الأرقام".

وطالبوا بضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية التي تعنى بالشهداء والأسرى، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولياتها تجاه ذوي الشهداء الذين يعانون من أوضاع نفسية متردية جراء تعنت الاحتلال بحرمانهم من دفن جثامين أبنائهم المحتجزة في ثلاجاته، والأسرى الذين يعانون من أوضاع في غاية الصعوبة ومن سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال.