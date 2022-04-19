حدث نادر.. ماذا حدث في الدقيقة 7 بملعب ليفربول؟

حصل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على أشكال مختلفة من المواساة، في مباراة فريقه مع غريمه ليفربول، في الدوري الإنجليزي.

وحل مانشستر يونايتد ضيفا على غريمه ليفربول في المباراة المعروفة بـ"ديربي الكراهية"، مساء اليوم الثلاثاء 19/4/2022، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 بالبريمييرليج.

وغاب كريستيانو عن اللقاء المقام على ملعب "أنفيلد"، الذي يأتي بعد يوم واحد من وفاة ابنه فور ولادته، حيث قال مانشستر يونايتد في بيان رسمي إن "رونالدو يدعم عائلته في هذا الوقت الصعب".

وقبل المباراة أشارت عدة تقارير صحفية إن جماهير ليفربول ستنحي مشاعر العداء مع يونايتد جانبا، وستقوم بالتصفيق لرونالدو في الدقيقة 7 (رقم قميصه)، كبادرة لإظهار الدعم للاعب في ظرفه الأليم، وهو ما فعلته جماهير ليفربول بالفعل.

ومع حلول الدقيقة 7 قامت جماهير ليفربول بالتصفيق الحار للدون، ورفع قميصه في مدرجات الأنفيلد، وهو حدث نادر بأن تصفق جماهير الريدز للاعب في اليونايتد، نظرا للعداء الكروي التاريخي بين الفريقين.

كذلك ارتدى لاعبو مانشستر يونايتد شارات سوداء، حدادا على نجل زميلهم، ولإظهار دعمهم له في محنته.





وكانت رسائل الدعم والمواساة انهالت على رونالدو بعد إعلانه نبأ وفاة مولوده.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما يحتل يونايتد المرتبة الخامسة برصيد 54 نقطة.



