سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 20 أبريل 2022

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال مستهل تعاملات الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3925 ليرة للشراء، و3960 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في دمشق.

وجاء سعر الدولار اليوم في مدينة حلب عند مستوى 3915 ليرة للشراء، و3950 ليرة للبيع، وبالنسبة إلى إدلب استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة للدولار الواحد.

وعن سعر صرف الدولار للحوالات في نشرات شركات الصرافة سجل 2925 ليرة سورية للدولار الواحد.

يعاني سوق العمل في سوريا من مشاكل لا تعد ولا تحصى، بدايةً من الهجرة وغياب الكفاءات وليس نهايةً بانخفاض الأجور، لكن المشكلة الأبرز تبقى هي البطالة.

بالعودة للماضي قليلًا، فقد ارتفعت نسب البطالة في سنوات الأزمة الأولى إلى مستويات قياسية بلغت 48.5% عام 2015 لتنخفض بعدها، لكن مع بقاءها عالية تزيد عن 31% عام 2019.

أما في الوقت الحالي، فالرقم الذي نقله موقع "هاشتاغ" المحلي بعد تواصله مع المكتب المركزي للإحصاء، يزيد قليلًا عن 21%، لكن المكتب تحفظ على ذكر تركيبة هذه النسبة حسب مستويات التعليم.

ويبقى أصحاب المهن والحرف في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالعاملين بدخل ثابت (الموظفين) في القطاعين العام والخاص، رغم أن عملهم يتسم بعدم الاستقرار ما يجعلهم عرضة للبقاء من دون عمل لفترات طويلة وهذا ما يدفعهم لرفع أجورهم.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا ليسجل 4233 ليرة للشراء، و4276 ليرة للبيع، مقابل 4230 ليرة للشراء و4270 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الإثنين، بحسب "sp-today".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5101 ليرة للشراء، و5157 ليرة للبيع، مقابل 5100 ليرة للشراء، و5145 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 1045 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع، مقابل 1043 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الإثنين.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 1066 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع، مقابل 1067 ليرة للشراء، و1077 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس الإثنين.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 12839 ليرة للشراء، و12979 ليرة للبيع، مقابل 12830 ليرة للشراء، و12965 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الإثنين.