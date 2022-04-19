أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 20 أبريل 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 158.688 ألف ليرة (63.16 دولار).

ووفق أسعار السوق المتداولة، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 138.856 ألف ليرة (55.27 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 119.018 ألف ليرة (47.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 92.569 ألف ليرة (36.84 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، تراجعًا إلى نحو 4.935 مليون ليرة (1995 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.110 مليون ليرة (442.14 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1978.40 دولار.

وكان الذهب قد ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الإثنين مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

فيما صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في 3 سنوات اليوم، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2430.10 دولار.