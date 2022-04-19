بوليفيا تدين التصعيد "الإسرائيلي" بحق أهالي الضفة والقدس

أدانت وزارة الخارجية البوليفية، مساء اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، التصعيد العسكري "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس المحتلة، والذي أدى إلى إصابة واعتقال المئات من الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الحزب الحاكم، الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس، أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصةً في مدينة القدس المحتلة.

وناشد موراليس في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن العدالة و"السلام" في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.