مصادر خاصة تكشف لفلسطين اليوم كواليس اجتماع الفصائل بمكتب السنوار

كشفت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء 19/4/2022، كواليس اجتماع القوى والفصائل الوطنية والفلسطينية الذي عقد بمكتب رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وذكرت المصادر، أن الاجتماع خلص إلى أن القوى سترفع مستوى حالة الاستنفار في اليومين القادمين المتبقيين من عيد الفصح، محذرةً من دعوات جماعات المستوطنين لمسيرة الأعلام، وأكدت أن يدها ستكون على الزناد.

وبينت المصادر، أن القوى تجري تقييماً ومتابعة للتفاصيل الدقيقة لما يجري في الأقصى وصور للقمع الصهيوني واعداد المقتحمين والحماية التي توفرها لهم قوات الاحتلال ، ومستوى المواجهة ..

في السياق، أجمع الحضور على أن الاعتداء على النساء لن يمر .

ولفتت المصادر إلى أن القوى ترى أن التهديدات في الاقصى والقدس قائمة وأن حكومة الارهاب تستغل تطبيع بعض الدول العربية معها لتمرير مخططاتها وحسم الصراع في القدس.

وفق هذا التقدير قررت الفصائل توجيه طاقاتها وحشد الجماهير لمواجهة المخططات الرامية لتهويد القدس ، مهما كلف ذلك من ثمن .

ووفقاً للمصادر، فقد أفرد الاجتماع جزء خاص لعوائل الشهداء بالضفة وخاصة والد الشهيد رعد حازم الذي رفض تسليم نفسه، حيث أكد الاجتماع على حماية عوائل الشهداء وحذر من المساس بهم.