"إسرائيل" تُقرر منع اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى اعتباراً من الجمعة حتى نهاية شهر رمضان

قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 19/4/2022، إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المستوى السياسي قرر إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

جدير بالذكر، أن المسجد الأقصى شهد خلال الأيام الماضية حالة توتر شديدة إثر اقتحام المستوطنين بشكل يومي للمسجد، حيث جرى قمع ومحاصرة المصلين والمرابطين، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع المصلين، أدت لإصابة العشرات من المواطنين.