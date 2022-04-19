سبب غياب رونالدو عن مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً اليوم الثلاثاء عن غياب النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة المهمة التي ستجمع فريقه بمستضيفه ليفربول ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه التطورات عقب وفاة مولود الهداف البرتغالي الجديد أمس الاثنين.

ومع أن يونايتد يحتاج لخدمات هدافه الأول هذا الموسم، إلا أن الفاجعة التي ألمت به وبعائلته دفعت النادي لمنحه بعضاً من الوقت للتعامل مع ما حصل.

قال النادي في بيان رسمي: "العائلة أهم من كل شيء آخر، ورونالدو يقدم الدعم لعائلته في هذا الوقت الصعب.

"لذلك، نؤكد أنه لن يشارك في مباراتنا أمام ليفربول على ملعب آنفيلد مساء الثلاثاء تقديراً لمطالب عائلته بالخصوصية.

"كريستيانو، جميعنا نفكر فيك ونرسل القوة لك ولعائلتك."

أعلن كريستيانو رونالدو عن وفاة رضيعه بكلمات مؤثرة جدا، من خلال نشر بوست على حسابه الخاص على إنستغرام نقل به هذا الخبر الحزين لمتابعيه.

وبعدما شارك مع المتابعين في آواخر العام الماضي فرحته بحمل زوجته جورجينا بتوأم صبي وبنت، نقل يوم أمس كريستيانيو رونالدو خبر وفاة إحدى توأمه وهو الصبي ونعاه بكلمات مؤثرة جدًا!

وقال رونالدو، “ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا”، مؤكدًا أن نجاة طفلته التوأم هو ما يمنحهم القوة والأمل!

وتوجه كريستيانو في هذا المنشور بكلمات الشكر للأطباء والممرضات على كل الرعاية التي قدموها طالباً من المتابعين والجمهور بالخصوصية في هذا الوقت الصعب.