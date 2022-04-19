سعر جرام الذهب عيار 24 و21 و18 في الأردن اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، يتجه المواطنون الأردنيون مطلع كل صباح للبحث عن سعر جرام الذهب وعيارات الذهب بكل أصنافها 24 و21 و18 وعن أسعارها بشكل عام وفق الدينار والدولار الأمريكي، وكذلك عن سعر "الأونصة"، لاسيما في ظل الأوضاع السائدة في العالم، مع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي انعكست بالسلب على أسعار جميع السلع والمنتجات العالمية، وبالأخص أسعار الدقيق والعملات والذهب والنفط.

سعر جرام الذهب عيار 24 و21 و18 في الأردن

لهذا يحرص الأردنيون لمواكبة آخر التحديثات لأسعار الذهب في عمان وجميع البلدات الأردنية، فهي تتغير باستمرار، ولا تبقى ثابتة لأكثر من يوم على أكثر تقدير، لذلك يبحث الأردنيون عن سعر جرام الذهب عيار 24 و21 و18 في الأردن اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، إذ يهتم بتلك الأسعار فئات كبيرة في المجتمع الأردني، منهم أصحاب محال وشركات بيع وشراء الذهب، وكذلك المستثمرون، والمدخرون بالمعدن الأصفر، لتلك الأسباب ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سعر جرام الذهب بكل عياراته في المملكة الأردنية.

سعر جرام الذهب في الأردن

ويتغير سعر جرام الذهب في العالم كل يوم، وكل ساعة، بل وكل دقيقة، لاسيما وفق عياراته المتعارف عليها في الأردن والعالم بشكل عام، فالأوضاع والأحداث السياسية الجارية هي من تحدد تلك الأسعار، وكذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الناس يبحثون عن سعر المعدن الأصفر لأسباب كثيرة، أهمها أنه يعتبر الملاذ الأمن للادخار وقت الأزمات، لهذا فهم بأمس الحاجة لمعرفة الأسعار وتحديثاتها باستمرار.

سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم

وصعدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022 وسط هبوط تصحيحي في أسعار المعدن الأصفر عالمياً، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن نحو 45.02 دينار (63.50 دولار)، مقارنة مع 45.29 دينار (63.88 دولار) أمس الثلاثاء.

سعر الذهب عيار 21 و18 في الأردن

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم الأربعاء، 39.39 دينار (55.56 دولار)، مقارنة مع 39.63 دينار (55.89 دولار) وفقا لـ “جولد برايس توداي"، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 33.77 دينار (47.62 دولار)، مقارنة مع 33.97 دينار (47.91 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم في الأردن

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1,400 دينار (1,975 دولارا)، مقارنة مع 1,408 دينار (1,987 دولارا).