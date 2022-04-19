مباحثات رباعية خلال الأسبوع لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 19/4/2022، عن مباحثات تهدئة من المقرر أن تجري خلال الأسبوع الحالي لمنع التصعيد على خلفية عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال موقع والا "الإسرائيلي": مبعوثون أمريكيون سيصلون هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدئة في "إسرائيل" والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية في محاولة لمنع تصعيد أزمة المسجد الأقصى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً كبيراً خاصةً في القدس والضفة المحتلة، على خلفية الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمسجد الأقصى والتهديد بذبح القرابين خلال عيد الفصح اليهودي.