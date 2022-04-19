الرئيس "الإسرائيلي" لأردوغان: "لا تسمعوا لأصوات التحريض والدعاية الكاذبة"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره "الإسرائيلي" إسحاق هرتصوغ، في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال أردوغان في الاتصال: "إنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، يأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين في الآونة الأخيرة".

وأكد أردوغان، لنظيره أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية والتهديدات التي تطال الوضع القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى.

من جهته، قال الرئيس "الإسرائيلي" هرتصوغ: "لا تسمعوا لأصوات التحريض والدعاية الكاذبة"، في إشارة منه إلى الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المقدسيين.

ومنذ الجمعة الماضي، يسود التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين بحماية مشددة من وقات الاحتلال للمسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بـ "عيد الفصح اليهودي".