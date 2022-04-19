غانتس: مستعدون بمجموعة من الأهداف لضمان استمرار الهدوء في قطاع غزة

قال وزير الحرب الصهيوني بني غانتس اليوم الثلاثاء 19/4/2022، أن جيشه مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت موقع القادسية بخانيونس جنوب قطاع غزة، بأربعة صواريخ أدى إلى أضرار في المكان.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فذكر غانتس خلال جولة في مستوطنات الضفة: إذا قرر قادة حماس تقويض استقرار المنطقة، فإن التحركات التي قمنا بها للنهوض باقتصاد غزة ستتراجع.

وقال غانتس: بالأمس هاجم الجيش غزة بعد إطلاق صاروخ، يتحمل قادة حماس المسؤولية عنه، إن الجيش مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار.

وتابع: في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليًا من التحركات الاقتصادية، هذه تحركات سنوسعها اذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر.