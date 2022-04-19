بعد قليل: القسام تعرض مشاهد لتصدي مجاهديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:13 م
19 ابريل 2022
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

بعد قليل.. كتائب القسام تعرض مشاهد لتصدي مجاهديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم

متعلقات