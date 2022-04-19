السودان تدين العدوان "الإسرائيلي" على الأقصى وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أدان وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، العدوان "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمصلين فيه.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى السودان سمير عبد، في العاصمة الخرطوم، إذ أطلعه على مجريات الأحداث والانتهاكات التي تتعرض لها القدس و"الأقصى".

وخلال اللقاء، أكد الصادق، دعم جمهورية السودان المتواصل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي وقت سابق، دعت جماعات استيطانية، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة "عيد الفصح" اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر أسبوعاً.