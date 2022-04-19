برشلونة يُجبر الزلزولي على حذف تغريدة تضامن مع القدس

أجبر نادي برشلونة الإسباني لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي على حذف تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يعلن فيها عن تضامنه مع المسجد الأقصى ضد الاعتداءات الهمجية من الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إن الزلزولي نشر صورة لعدد من جنود الاحتلال يضربون طفلاً فلسطينيًا داخل المسجد الأقصى، وكتب عليها "اللعنة على إسرائيل"، قبل أن يضطر لحذفها بأمر من ناديه.

وأوضحت الصحيفة أن الكثيرين شاركوا تغريدة الزلزولي عبر حساباتهم، رغم أنه حذفها بعد دقائق قليلة فقط من نشرها، ولفتت إلى أن البعض هدد الزلزولي عبر التعليقات بـ "كسر ساقيه حتى لا يستطيع اللعب بعد الآن"، بينما قال له آخر: "ستدفع الثمن في المستقبل"، وأكد آخر أن ما تفعله (إسرائيل) غير جيد.