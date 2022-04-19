مهجة القدس: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معزول بظروف صعبة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن الأسير المجاهد خليل محمد خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (48) على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، معزول في سجن عيادة الرملة بظروف حياتية وصحية صعبة، ويأتي ذلك في ظل تعنت الاحتلال الصهيوني ورفضه الاستجابة لمطلبه المشروع بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وأفاد الأسير خليل عواودة في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنه ومنذ أن نقلته ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني من عزل سجن عوفر بتاريخ 07/04/2022م إلى سجن عيادة الرملة، وهو موجود في قسم مدني وفي غرفة منفردة ببرش واحد وبطانية واحدة متسخة، ولم يدخلوا معه إلى الزنزانة أي شيء حتى الملابس الداخلية والبشكير، ومن يومها وحتى هذه الرسالة وهو يرتدي نفس الملابس وكلما طالبهم بملابس يقولوا له أنت مضرب.

وبخصوص وضعه الصحي فقد أوضح الأسير عواودة في رسالته أنه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا ويتراجع بشكل مستمر، وهو مازال يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، وأوجاع شديدة جهة الكلى "الخواصر"، بسبب عدم قدرته على شرب الماء بكميات كافية، وأصبحت معدته لا تستقبل الماء، ويتقيأ مرات عديدة في اليوم حيث أصبح يتقيًا دمًا بعدما كان سابقًا يتقيأ ويستفرع مادة صفراء وخضراء، كما يعاني من صعوبة في الكلام، ولا يستطيع الوقوف، ودوخة مستمرة، ووزنه انخفض بشكل حاد.

وأكد في رسالته التي وصلت مهجة القدس أنه مستمر في إضرابه عن الطعام دون أية مدعمات أو أملاح أو سكر فقط يشرب الماء، مشددًا على مطلبه في الحرية وإنهاء اعتقاله الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا بمحافظة الخليل وولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو متزوج؛ وأب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال بداية اعتقاله تهمة التحريض على الفيس بوك إلا أنها بعد ذلك حولته للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022م رفضًا لقرار تحويله للاعتقال الإداري مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه، وأصدرت ما يسمى محكمة عوفر الصهيونية بتاريخ 10/04/2022م حكمًا بحقه بالسجن لمدة 3 شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على تهمة التحريض على الفيس بوك، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.