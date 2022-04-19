أنشيلوتي: لست خبير رياضيات.. والليجا لم تنته

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن هناك "مباريات مهمة نخوضها" وأن المنافسة في الدوري الإسباني "لم تنته بعد".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الإيطالي عقب خسارة برشلونة، مساء أمس الإثنين، على يد قادش في كامب نو واتساع الفارق بين الغريمين اللدودين.



وقال أنشيلوتي "سأحرص على إيصال نفس الرسالة للاعبين قبل كل مباراة متبقية، صحيح أننا أصبحنا على مقربة للفوز بالليجا لكن لا تزال تنتظرنا مباريات مهمة، سنواجه أوساسونا غدا في ملعبه وهو صعب للغاية، سنحاول تحقيق انتصار كي نقترب من اللقب".



وأضاف أنه يشعر باقتراب التتويج بالليجا الإسبانية، البطولة الوحيدة التي كانت تنقصه كمدرب، موضحا "لدي ما يكفي من الخبرة كي يراودني هذا الشعور، نحن قريبون بشدة".



وأكمل "ننفذ الأمور بأفضل صورة ممكنة وينبغي أن نستمر في ذلك لأن المنافسة لم تنته بعد، الفوز غدا سيقربنا أكثر، هذا هو ما يفكر فيه الجميع، إنها فرصة".



ويلعب الريال مبارياته المقبلة دون حسابات معقدة، حيث كشف أنشيلوتي "الحسابات غاية في البساطة، نريد جمع ثلاث نقاط من لقاء أوساسونا ثم إسبانيول، ربما أمام أتلتيكو إذا دعت الحاجة".



وأنهى "لست مضطرا لأن أكون خبير رياضيات كي أجري حسابات، ولست خبيرا بها، أحب التاريخ أكثر، سنحاول الفوز على أوساسونا".



وازداد الفارق إلى 15 نقطة بين ريال مدريد متصدر الليجا برصيد 75 نقطة ووصيفه برشلونة ولديه 60 نقطة، خلفهما كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد في المركزين الثالث والرابع، على الترتيب.