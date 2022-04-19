بالصور القيادي شلح: الأسرى هم قناديل فلسطين، وقد أضاءوا لنا الطريق إلى القدس

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهرجان في يوم الأسير الفلسطيني بعنوان الطريق إلى القدس وذلك صباح اليوم في الجامعة الإسلامية بغزة.

وحضر المهرجان كلاً من :مسؤول دائرة الأسرى والشهداء في حركة الجهاد الإسلامي د.جميل عليان ، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ.محمد شلح، عميد شؤون الطلبة بالجامعة د.سعيد الغرة ، الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني ، مسؤولة الرابطة الإسلامية_طالبات أ.مروة مزهر أبطال مسلسل شارة نصر جلبوع، إلى جانبهم لفيف من الشخصيات الإعتبارية وأسرى محررين وطالبات الجامعة.

تخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية الوطنية الهادفة بالإضافة إلى لقاء حواري مع أبطال مسلسل شارة نصر جلبوع.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي تحدث القيادي شلح قائلاً " إننا اليوم على مشارف النصر على الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد شلح أن الأسرى هم قناديل فلسطين، وقد أضاءوا لنا الطريق إلى القدس

وأضاف شلح ما زال الأسرى الفلسطينيون يدافعون عن فلسطين بلحمهم ودمهم وعظامهم حتى وهم في داخل الأسر، ويسجلون الانتصارات على الاحتلال المجرم ،وإن أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" كما يدَّعون، لقد قهرناه، وقهره الأسرى في جلبوع بقيادة مهندس عملية انتزاع الحرية القائد محمود العارضة.

وفي لقاء حواري مع أبطال مسلسل شارة نصر جلبوع الذي يجسد عملية هروب الأسرى الست من نفق في أقوى سجن بالعالم ، تحدث أبطاله عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل في ظل شُح الإمكانيات والتحديات التي واجهتهم أثناء تصوير المسلسل.

وتحدث الموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني أن الرابطة الإسلامية تُحي يوم الأسير الفلسطيني لغرس روح القضية الفلسطينية في نفوس الطلبة .

مؤكداً على دور الطلبة في المضي قُدماً لتحرير فلسطين.

وتوج المهرجان بتكريم أبطال مسلسل شارة نصر جلبوع وافتتاح معرض الطريق إلى القدس الذي يجسد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيونية .























