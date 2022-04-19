إصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل بلدة برقة بنابلس

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين في مواجهات اندلعت على مدخل بلدة برقة بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"تعاملت طواقمنا مع 72 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس".

واندلعت المواجهات على مدخل بلدة برقة بعد اغلاق المدخل من قبل قوات الاحتلال بالسواتر الترابية تمهيدا لاقتحام المنطقة من قبل المستوطنين.

وتواصل مجموعات من المستوطنين المتطرفين، بشكل يومي اقتحام المسجد الإبراهيمي في الخليل تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل.