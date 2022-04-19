اقتصاد غزة تسجل ضبط محضر لعشرات التجار بسبب التلاعب في الأسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 12 محضر ضبط لتجار بعدما رفعوا أسعار السلع، كما سجلت 21 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بضبط 167 اسطوانة غاز سعة الاسطوانة 12 kg بسبب ارتفاع الاسعار في محافظة رفح، وضبط 10كجم سمك مجمد لعدم وجود بطاقة بيان وتاريخ إنتاج انتهاء، وضبط 18 لتر زيت دوار الشمس بسبب بيعه بسعر مرتفع في محافظة الشمال.

وأشارت إلى أن طواقم الوزارة نظمت 166 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار، فميا تتحفظ طواقم حماية المستهلك على 150kg سمك ماكريل مدخن " رنجة" للفحص المخبري في محافظة رفح.

وأكدت وزارة الاقتصاد، أن طواقمها تتواصل جولاتها الصباحية والمسائية في كل محافظات قطاع غزة لمتابعة الاسواق والمحال وضبط الأسعار خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك.