داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (20 أبريل).

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر ليوم غدٍ الأربعاء للحافلات : السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/18)، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين هنــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــا