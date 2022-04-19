شرطة الاحتلال تقرر إلغاء مسيرة الأعلام المقرر تنظيمها غداً الأربعاء بالقدس المحتلة

قررت الشرطة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، إلغاء تنظيم مسيرة الأعلام اليمينية غدًا الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وعللت شرطة الاحتلال في تصريح لها بحسب "وسائل اعلام اسرائيلية" رفضها تنظيم المسيرة؛ بسبب التوترات الأمنية والسياسية لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه.

وأعلنت جماعات استيطانية متطرفة إقامة مسيرة أعلام حول البلدة القديمة بالقدس المحتلة الساعة الخامسة، مساء غد الأربعاء، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

والمسيرة سينظمها نشطاء يمينيون وحركة استيطانية تسمى “شباب البلدة القديمة” حول أسوار البلدة القديمة غدًا، حيث قدموا طلبًا لشرطة العدو لإقامتها لكنها لم تعط موافقتها بعد.

وزعم المستوطنون أن سبب المسيرة هو المواجهات ضد اليهود هذا الأسبوع في البلدة القديمة والمواجهات في المسجد الأقصى، معتبرين أن ذلك يشير إلى فقدان السيادة الصهيونية.

وتأتي مسيرة الأعلام في ظل اعتداءات شرطة العدو على المصلين في المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، اعتقلت خلالها أكثر من 450 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 170 آخرين جلهم من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948.