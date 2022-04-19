سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الذهب في العراق، وهو يهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

انخفاض سعر الذهب في العراق

انخفضت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، متأثرة بتراجع "النفيس" مقابل صعود الدولار والسندات.

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في العراق

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال مستهل تعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 93.768 ألف دينار عراقي (63.50 دولار) مقابل 94.535 ألف دينار (64.15 دولار) في ختام تداولات أمس الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، ليسجل نحو 70.327 ألف دينار (47.62 دولار)، مقابل 70.902 ألف دينار (48.11 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

أما أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، فسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.698 ألف دينار (37.04 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 46.884 ألف دينار (31.75 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

هوى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 82.049 ألف دينار (55.56 دولار)، مقابل 82.720 ألف دينار (56.13 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.916 مليون دينار (1975 دولارا)، أما سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 656.394 ألف دينار (444.50 دولار).

سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب، عالمياً، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 في المعاملات الفورية بنسبة 0.20%، وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 1974.63، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية.