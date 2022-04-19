مخيمر: الاحتلال يكرس اقتحامات المستوطنين في الأقصى رغم الرفض الواسع لها

أكد رئيس لجنة المرابطين في القدس، يوسف مخمير، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تكرس من حالة اقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى والقدس وتعمل على حمايتها بقوة بوليسية قمعية تماهيًا لمبدأ التقسيم الزماني والمكاني الرامي إلى إعادة "الهيكل المزعوم".

وقال مخيمر، في تصريحات صحفية إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "الاحتلال يكرس اقتحامات المستوطنين للأقصى، رغم الرفض الفلسطيني والعربي والدولي".

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بتكسير وتحطيم النوافذ التاريخية والعمرانية في المسجد من أجل إطلاق الرصاص على المرابطين والمدافعين عن القدس، مشيرًا أن تصليح تلك النوافذ يحتاج لسنوات.

وذكر مخيمر، أن شرطة الاحتلال تستدعي يوميًا عشرات الشبان المقدسيين إلى مراكز التحقيق، وينتهي المطاف باعتقالهم، وذلك لثنيهم عن عزيمتهم في الدفاع عن الأقصى والقدس.

وأعرب عن خشيته من إغلاق المسجد الأقصى كاملاً على غرار الحرم الإبراهيمي في "الأعياد اليهودية"، وهو ما يدفع إلى تصعيد الأوضاع نحو الانفجار، مؤكدًا أن هذه المعركة سوف تنتهي بنصر المرابطين.

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف الإسلامية في الضفة المحتلة، أفادت، صباح اليوم، بأن 622 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من حكومة نفتالي بينت.