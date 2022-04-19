أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في فلسطين وبمختلف العيارات في هذا المقال، وهي تهم شريحة كبيرة من المتابعين مثل التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب في فلسطين

وتراجعت أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وسط هبوط تصحيحي في أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، 205.62 شيكل (63.50 دولار)، مقارنة مع 205.76 شيكل (63.88 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، نحو 179.92 شيكل (55.56 دولار)، مقارنة مع 180.04 شيكل (55.89 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، مستوى 154.22 شيكل (47.62 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في فلسطين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.95 شيكل (37.04 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات الصباحية داخل الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، نحو 6.395 ألف شيكل (1,975 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.439 ألف شيكل (444.50 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، بشكل تصحيحي في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مع بقائها فوق 1970 دولارا للاونصة، إذ دفعت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وتزايد الضغوط التضخمية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.