أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الكويت، حيث يهم الكثير من المتابعين والناس، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تزامناً مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال تعاملات اليوم، نحو 603.01 دينار (1975 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 135.73 دينار (444.50 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، خلال التعاملات الصباحية، نحو 19.39 دينار (63.5 دولار) بحسب موقع "جولد برايس توداي"..

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، نحو 16.97 دينار (55.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، نحو 14.54 دينار (47.62 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 11.31 دينار (37.04 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياًً، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).