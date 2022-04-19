أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وفي هذا المقال يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في المملكة الأردنية، حيث يهتم به الكثير من المتابعين.

ونتيجة لكثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، كتبنا لكم هذا المقال، لتتعرفوا على أسعار الذهب في الأردن، ويبحث عنه المقبلين على الزواج بشكل كبير.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأردن

تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وسط هبوط تصحيحي في أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن نحو 45.02 دينار (63.50 دولار)، مقارنة مع 45.29 دينار (63.88 دولار) أمس الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، 39.39 دينار (55.56 دولار)، مقارنة مع 39.63 دينار (55.89 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 33.77 دينار (47.62 دولار)، مقارنة مع 33.97 دينار (47.91 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 26.26 دينار (37.04 دولار) وعيار 12 نحو 22.64 دينار (31.94 دولار).

سعر الأوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1,400 دينار (1,975 دولارا)، مقارنة مع 1,408 دينار (1,987 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 315.16 دينار (444.50 دولار)، مقارنة مع 317.01 دينار (447.16 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).