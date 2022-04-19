تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، وبمختلف العيارات لما يهم هذا الموضوع الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وتراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022، مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 238.13 ريال (63.5 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح التعاملات، إلى نحو 208.37 ريال (55.56 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى مستوى 178.60 ريال (47.62 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 138.91 ريال (37.04 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا إلى نحو 7.406 ألف ريال (1975 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1667 ريالا (444.50 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022

أسعار الذهب عالمياً

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).