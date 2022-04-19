أجهزة السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد في الخليل

اعتقلت مخابرات أمن السلطة المحرر سعدي القواسمي (37 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل.

والمحرر القواسمي، كان قد أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، فيما قامت السلطة بفصله عن وظيفته في التدريس، قبل أن يتم إعادته لها.

في ذات السياق، استدعى جهاز المخابرات المحرر مروان أبو فارة (35 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف قضاء الخليل، فيما يرفض الاستجابة لهم، وكان قد تعرض للاعتقال والاستدعاء أكثر من مرة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تشن حملة استدعاءات واعتقالات بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة عموماً ومدينة الخليل بوجه خاص، دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال والتنسيق الأمني.