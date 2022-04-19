ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار في لبنان أمام الليرة اللبنانية، حيث يبحث عنه العديد من المتابعين من التجار وغيرهم.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.

وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية باستمرار اسعار العملات في العديد من الدول العربية المجاورة، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار في لبنان.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات، صباح اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022، ارتفاعاً طفيفا بالسوق الموازية "السوداء".

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 25000 و25050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الإثنين، ما بين 24925 - 24975 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر الدولار في لبنان

أسباب تراجع سعر الدولار في لبنان

ويرى خبراء أسواق المال في لبنان أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار يرتبطُ بإعلان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، منتصف الشهر الجاري، اتفاقه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل على السماح للمصارف التجارية بشراء الدولارات منه دون سقف بالسعر الذي تحدده منصته "صيرفة".

الحالي.