ما هي فوائد الماء للصائمين في رمضان؟

يؤكد العديد من الخبراء في مجال الصحة، أن شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور مهم للحفاظ على الصحة وحماية الصائم من الجفاف.

وأوضح الخبراء، أنه يجب تناول الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال الصيام، فهو يساعد على الحفاظ على عمل وظائف الجسم المختلفة، وإليكم فوائد شرب الماء للصائم في رمضان بين الإفطار والسحور:

فوائد شرب الماء في رمضان: