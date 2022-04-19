ما هي فوائد الماء للصائمين في رمضان؟

يؤكد العديد من الخبراء في مجال الصحة، أن شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور مهم للحفاظ على الصحة وحماية الصائم من الجفاف.
وأوضح الخبراء، أنه يجب تناول الماء حتى يتم تعويض نقص السوائل بالجسم خلال الصيام، فهو يساعد على الحفاظ على عمل وظائف الجسم المختلفة، وإليكم فوائد شرب الماء للصائم في رمضان بين الإفطار والسحور:
فوائد شرب الماء في رمضان:
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الحماية من التعرض إلى الجفاف والإرهاق الذي يشعر به الإنسان أثناء الصيام.
- الوقاية من التعرض إلى الإمساك وحالات عسر الهضم والانتفاخات، والتي تصيب الإنسان خلال شهر رمضان.
- الماء مهم جدا حيث إنه يساعد على الحفاظ على صحة الكليتين والتخلص من السموم التي توجد بها، وطردها عن طريق البول مما يمنع الإصابة بالحصوات.
- يساعد على التقليل من التوتر والقلق الذي يصيب الإنسان أثناء صيام اليوم التالي.
- يساعد على تقليل تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن والتقليل من السعرات الحرارية، إضافة إلى أنه يساعد على الشعور بالشبع وخاصة مع تناوله عند البدء في الإفطار.
- الحفاظ على صحة البشرة والشعر، والتي قد تتأثر بالصيام نتيجة الإصابة بالجفاف.
- يساعد الماء على توازن الأملاح المعدنية بالجسم خلال فترة الصيام.