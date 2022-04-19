الجهاد الإسلامي:  القصف على غزة محاولة للتغطية على فشل وعجز الاحتلال

قال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، اليوم الثلاثاء 19/4/2022 إن القصف الصهيوني على غزة "محاولة فاشلة لن تثني شعبنا ومقاومته عن القيام بالواجب للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف سلمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء تعقيبا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب قطاع غزة فجر اليوم: هذا القصف هو استعراض قوة لتغطية عجز وفشل حكومة الاحتلال أمام الجمهور الصهيوني".

وأوضح أن صمود الشعب الفلسطيني ورباطه في الأقصى وثبات مقاومته في كل المناطق ، كفيل بإسقاط مخططات الإرهاب ولجم عدوانه.