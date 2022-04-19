تعرف على أضرار الأطعمة المقلية في رمضان.. فما هي؟

حذر الكثير من الأطباء والخبراء في مجال التغذية من أضرار الأطعمة المقلية أو تلك الأطعمة التي يتم إعدادها باستخدام كميات كبيرة من الزيت.

ونصح الأطباء بالحد من كمية الزيت المستخدمة في الأطعمة التي يتناولها الصائم في رمضان، أو تجنب المقليات بشكل كامل، وأمروا بالاتجاه نحو الزيوت التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت عباد الشمس، وزيت الذرة أفضل من الزيوت الأخرى في قلي الطعام.

أضرار الأطعمة المقلية على صحة الانسان في رمضان

- ارتفاع الكوليسترول في الدم واحتمالية الإصابة بأمراض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم والإصابة بآلام القولون والمعدة.

- المعاناة من عسر الهضم وبالتالي صعوبة استخلاص عناصر الطعام المفيدة.

- زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة البطن والخصر والأرداف. وزيادة فرص الإصابة بالسمنة.

- الإصابة بالإسهال بسبب سوء الهضم.

-الإصابة بمرض السكري بسبب حرق السكر من خلال القلي.