كانت فتيلاً لمعركة "سيف القدس"..شرطة الاحتلال ترفض منح تصاريح لمسيرة الاعلام

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 19/4/2022، إن شرطة الاحتلال أبلغت جماعات المستوطنين أن مسيرة الأعلام في القدس يوم الأربعاء، إن أقيمت لن تكون تحت حراستها، وهذا من شأنه أن يهدد المشاركين فيها ويشكل خطرا عليهم.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن شرطة الاحتلال رفضت منح التصريح اللازم لإقامة مسيرة الأعلام حول البلدة القديمة في القدس يوم الأربعاء القادم.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جماعات المستوطنين قدمت طلبا متأخرا بهذا الخصوص، بينما تحتاج شرطة الاحتلال وقتا أطول لدراسة الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية للمسيرة.

وأوضحت أن الشرطة طلبت منهم تقديم طلب لموعد آخر، ورد المنظمون بأن ما تتذرع به الشرطة من عدم قدرتها على حمايتنا في محيط البلدة القديمة خلال عيد الفصح، هو بمثابة سقوط أمني.

ويشار الى ان مسيرة الاعلام هي الفتيل الذي بدأ حرب سيف القدس في مايو من العام الماضي مع قطاع غزة ، وتهديد الفصائل ان تنظيم مسيرة الاعلام تعني الدخول في الحرب مباشرة وهو ما كان .