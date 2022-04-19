صفارات الإنذار تدوي في ساحات المسجد الأقصى

يواصل الشبان المعتكفين داخل باحات المسجد القبلي بالمسجد الأقصى ، ابتكار الطرق لإرهاب وإخافة قطعان المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى على مدار ثلاثة أيام .

المعتكفون استخدموا منذ اليوم الأول للاقتحامات القرع على الأثاث أو ما يطلق عليه "الإرباك الصوتي" ، لتدخل اليوم صفارات الإنذار أحد طرق المقاومة من الشبان المرابطين وتدوي من داخل المصلى القبلي وتصدح في كافة باحات المسجد الأقصى لإخافة المقتحمين .

ويشار إلى أن التكبيرات وإعلاء صوت مكبرات الصوت بالآيات القرآنية كانت أحد الأساليب اليومية التي يستخدمها المرابطين في المسجد الاقصى .

ويشار إلى أن جماعات المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى على مدار ثلاثة أيام وتحاصر المعتكفين داخل المصلى القبلي ، وتُخرج باقي المصلين بالقوة من باحات المسجد الأقصى للسماح للمتطرفين بتنفيذ الاقتحامات وتأدية الصلوات في عيد الفصح.