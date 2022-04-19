مانشستر سيتي يتفق على التعاقد مع اللاعب هالاند

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السيتي توصل لاتفاق مع هالاند مقابل منحه راتبًا أسبوعيًا تبلغ قيمته 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في البريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة، إلى استعداد السيتي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند، البالغ 63 مليون جنيه إسترليني.

ويشار إلى أنه من المتوقع توقيع هالاند على عقد لمدة 5 سنوات، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، أو في غضون أيام معدودة.

وجدير ذكره أنه تأتي هذه الأنباء رغم نفي مسؤولي دورتموند، وجود أي اتفاق مع السيتي بشأن انتقال المهاجم النرويجي لبطل البريمييرليغ.