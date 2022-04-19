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هو أحد المرابطين
بالفيديو
ماذا قال الطفل المقدسي رعد رشق عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:58 ص
19 ابريل 2022
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