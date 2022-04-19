هو أحد المرابطين

بالفيديو ماذا قال الطفل المقدسي رعد رشق عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:58 ص
19 ابريل 2022
طفل مقدسي مرابط.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر

 

متعلقات