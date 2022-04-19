تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في هذا المقال أدعية الرزق في رمضان 2022، التي يبحث عنها الكثير من المسلمون في رمضان، للابتهال إلى الله عز وجل للاستجابة لأدعيتهم وخاصة أدعية استجلاب الرزق .

تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

أدعية الرزق في رمضان 2022

وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين، قررنا كتابة هذا المقال، الذي يقدم العديد من الأدعية الخاصة بالرزق والتي يحتاجها العبد المسلم باستمرار.

تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

أدعية الرزق في رمضان 2022

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

تعرف على أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022