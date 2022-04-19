حركة الجهاد الإسلامي تنعي الشهيدة الطالبة الخضور وتستنكر الإجرام المستمر بحق شعبنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور (19 عاماً)، من قرية فقوعة بجنين، والتي أصيبت إثر إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي في مخيم جنين ما أدى لإصابتها بصورة حرجة، قبل أن ترتقي مساء الاثنين شاهدة على إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزَّل.

واستنكرت حركة الجهاد الاسلامي خلال بيان مقتضب الإجرام المستمر بحق أبناء شعبنا، لنؤكد أن الاحتلال قد كشر عن أنياب الحقد والإرهاب تجاه شعبنا وأهلنا في مدن الضفة، وكشف عن وجهه المسخ في إطلاق النار بشكل عشوائي ليستهدف أبناء شعبنا كافة.

وأكدت الحركة على ضرورة وحدة أبناء شعبنا كافة بقواه الفاعلة، لتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا.

وحملت الحركة الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي لن يصمت أمام بشاعتها مجاهدو شعبنا وأبطاله الذين يلقنون العدو درساً قاسياً في الصمود والتحدي.

وتقدمت بالتعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعتها يوم القيامة، وأن يكون دمها لعنة على الاحتلال المجرم.