بالفيديو قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:19 ص
19 ابريل 2022
المسجد القبلي
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى 

 

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