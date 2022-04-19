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بالفيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:19 ص
19 ابريل 2022
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى
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