ريال مدريد يسعى لضم أحد نجوم تشيلسي

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لضم أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ظهير تشلسي الأيمن، ريس جيمس (22 عامًا)، الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة :"تابع ريال مدريد جيمس جيدًا، خلال مواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قدم الإنجليزي مستوى مميزاً، خاصة في مباراة الإياب".

ويُشار إلى أنه بالرغم من حاجة الريال لبيع بعض نجوم الفريق الأول قبل إبرام التعاقدات، إلا أنه يبدو واثقًا من قدرته على ضم لاعب تشلسي.

جدير ذكره أن الفريق الملكي قد أقصى تشيلسي من دوري الأبطال، متغلبًا عليه (5-4) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.