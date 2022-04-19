مطـــالب فصائل المقاومـــة للاحتلال عبر المباحثات المستمرة مع المصريين  

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء 19/4/2022 : "إن الفصائل الفلسطينية أكّدت على وقع استمرار المباحثات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال عبر الوساطات العربية والدولية أنّ معركتها الحالية تهدف إلى إنهاء التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وإيقاف عملية اقتحامه من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال".

وبينت مصادر في المقاومة، أن الاتصالات والمباحثات مع المصريين تواصلت على مدار اليومين الماضيين، في وقت طلبت فيه الفصائل من المصريين الضغط على الإسرائيليين، لمنع الاقتحامات في المسجد الأقصى، كي لا تضطرّ للدخول في معركة عسكرية جديدة.

وأكّدت الفصائل أنّها لن تكتفي بمنع ذبح القرابين داخل المسجد، بل هي معنيّة بوقف اقتحامه من قبل المستوطنين، إضافة إلى وقف الانتهاكات التي تقوم بها الشرطة تجاه المعتكفين، مشدّدة على أنّ هذه الاستفزازات ستؤدّي إلى تفجُّر الأوضاع من جديد. كذلك، أشارت المقاومة إلى أنّ العمليات الفدائية الجديدة، التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء قضية ذبح القرابين، ستكون وفق هذا العنوان.

ويشار إلى أن باحات المسجد الأقصى المبارك يشهد لليوم الثالث على التوالي اعتداءات واسعة من قبل قوات الاحتلال التي تعكف على إخلاء المقدسيين والمصلين من باحات المسجد الأقصى وتسمح لاقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة لأداء الطقوس الدينية في ما يسمى بعيد الفصح.