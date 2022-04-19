ما هي الأطعمة التي تعالج الحموضة؟ تعرف عليها..

يشعر العديد من الناس بعد تناول الطعام، بما يُعرف بتاثيرات العصارات المعدية على المريء أو "الحموضة"، إلا أن هناك بعض الأطعمة تساعد على تجنب هذا الإزعاج.

الأطعمة التي تعالج الحموضة

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، بتناول بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين الشعور لدى من يعانون من الارتجاع المريئي "الحموضة"، وهي مثل:

البيض

يعد واحدا من أفضل الأطعمة من حيث القيمة الغذائية، كما أنه يعدل نسبة الحموضة في المعدة، وبالتالي تخفيف الشعور بالحرقة عند صعود السائل المعدي.

الأرز

إذا تناولنا الأرز المطبوخ جيدا فإنه سيمتص السوائل ويخفض كمية الحامض عندما يمر نحو الأمعاء، وينصح باختيار الأرز الكامل الغني بالألياف، لأنه يحسن عملية العبور المعوي، وبالتالي يساعد على الشفاء من مشاكل الأمعاء والقولون.

الهليون

يساعد على السيطرة على حموضة السائل المعدي، وبالتالي يحمينا من الشعور بالحرقة.

الحليب

الشمام والبطيخ والموز