بالصور مئات المستوطنين يقتحمون باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل بعد إخلاء المصلين

اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء 19/4/2022 ، باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل ، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.؛ بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت ،باحات الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الساعة العاشرة الليلة الماضية ويمتد الإغلاق لمدة يومين ، تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال .

واعتبرت مديرية أوقاف الخليل، أن الإغلاق هو تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه