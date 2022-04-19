بالصور مئات المستوطنين يقتحمون باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل بعد إخلاء المصلين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:50 ص
19 ابريل 2022
الحرم الابراهيمي 2.jpg
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اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء 19/4/2022 ، باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل ، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.؛ بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت ،باحات الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الساعة العاشرة الليلة الماضية ويمتد الإغلاق لمدة يومين ، تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال .

واعتبرت مديرية أوقاف الخليل، أن الإغلاق هو تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

والحرم الابراهيمي 2.jpg
الحرم الابراهيمي.jpg
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه

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