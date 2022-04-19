محدث بالفيديو والصور لليوم الثالث.. قوات الاحتلال تُخلي المعتكفين من باحات الأقصى وتسمح باقتحامات المتطرفين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:38 ص
19 ابريل 2022
اقتحام المستوطنين.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي في عيد "الفصح العبري".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة ما يسمى بعيد "الفصح العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى،  في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين الاستفزازية.ويُشار إلى أنه كانت جماعات استيطانية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر لمدة أسبوع.

278651344_952998798652906_7064478615027696584_n.jpg
278719269_4968308943287329_6624422426240569507_n.jpg
278532301_1330808187399855_1305900299553657036_n.jpg
 

 

متعلقات