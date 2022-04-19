محدث بالفيديو والصور لليوم الثالث.. قوات الاحتلال تُخلي المعتكفين من باحات الأقصى وتسمح باقتحامات المتطرفين

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي في عيد "الفصح العبري".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة ما يسمى بعيد "الفصح العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين الاستفزازية.ويُشار إلى أنه كانت جماعات استيطانية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر لمدة أسبوع.







