الطقس: انخفاض درجات الحرارة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 19-4-2022، أن تنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث يصبح الجو ربيعياً من جديد بعد الإرتفاع التي شخدته البلاد في اليوم السابق. وتنخفض الحرارة بأكثر من عشرة درجات دفعة واحدة ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة.

وفي ساعات الليل يسود جو بارد بشكل لافت، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 20-4-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة لهذا الشهر بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو مائل للدفئ نهاراً وبارد في ساعات الليل يسود جو بارد نسبي الى بارد في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

الخميس: 21-4-2022

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو ربيعياً بإمتياز نهاراً، الحرارة تكون حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، ومع ساعات المساء يعود الجو للبرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية العالية، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 22-4-20222

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ، ويصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً في وقت الظهيرة ، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية ، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية. ليلاً يسود جو منعش الى أبعد مدى ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.