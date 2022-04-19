أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، تزامنًا مع ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، صباح اليوم، نحو 1.187 ألف جنيه (63.88 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند مستوى 890.62 جنيه (47.91 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 692.70 جنيه (37.26 دولار)، وفقا لـ"جولد برايس توداي".

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح التعاملات، لنحو 1.039 ألف جنيه (55.89 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 36.930 ألف جنيه (1987 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، بمستهل تعاملات اليوم، نحو 8.313 ألف جنيه (447.16 دولار).