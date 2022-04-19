سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري، حيث تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022 لدى البنك المركزي والسوق السوداء، فيما شهد الدولار ارتفاعا.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 155.04 دينار للشراء، و155.12 دينار للبيع، مقابل 155.95 دينار للشراء، و156.02 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

كما تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل عند 194.27 دينار للشراء، و196.43 دينار للبيع مقابل 194.61 دينار للشراء، و196.78 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب موقع اكستشنيجراتس 247.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 143.48 دينار للشراء، و143.49 دينار للبيع، مقابل 142.96 دينار للشراء، و142.97 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، فتراجع سعره لنحو 187.53 دينار للشراء، و187.63 دينار للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 234.39 دينار للشراء، و236.99 دينار للبيع مقابل 235.08 دينار للشراء، و237.69 دينار للبيع في تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.26 دينار للشراء، و38.266 دينار للبيع.

ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل الريال السعودي 48 دينارا للشراء، و48.53 دينار للبيع وهي نفس أسعار أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي مستوى 39.05 دينار للشراء، و39.07 دينار للبيع.

فيما ظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 469.67 دينار للشراء، و470.33 دينار للبيع.

فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 590.14 دينار للشراء، و596.7 دينار للبيع مقابل 589.58 دينار للشراء، و596.13 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.